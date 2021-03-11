Чорний сценарій. Польща частково посилює карантин через спалах COVID

Уряд Польщі прийняв рішення посилити карантин через спалах коронавірусу. Зокрема, обмеження будуть посилені в Мазовецькому і Любушському воєводствах.

" Реалізується чорний сценарій щодо темпів розвитку пандемії. За добу підтвердили 21 тисячу випадків - за тиждень кількість випадків зросла на 6 тисяч, а в динаміці на понад 30% (...) Ми спостерігаємо прискорення і зростання щоденних захворювань", - заявив міністр охорони здоров'я Адам Недзельський.

Так, з понеділка, 15 березня, у воєводствах будуть закриті торгові центри, готелі, кінотеатри, театри, басейни та фітнес-зали.

Крім того, учні 1-3 класів будуть навчатися в гібридному режимі, проте як саме, стане відомо вже 12 березня. При цьому інші школярі будуть навчатися дистанційно.

За минулу добу, 10 березня, у Польщі підтвердили 21045 нових випадків коронавірусу. Це найбільший показник з початку 2021 року.