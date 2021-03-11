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Чорний сценарій. Польща частково посилює карантин через спалах COVID

Новость на русском → Варшава, Четвер 11 березня 2021 16:02
Чорний сценарій. Польща частково посилює карантин через спалах COVID Фото: Адам Недзельський (flickr.com/premierrp)
Автор: РБК-Україна

Уряд Польщі прийняв рішення посилити карантин через спалах коронавірусу. Зокрема, обмеження будуть посилені в Мазовецькому і Любушському воєводствах.

Про це повідомляє RMF24.

"Реалізується чорний сценарій щодо темпів розвитку пандемії. За добу підтвердили 21 тисячу випадків - за тиждень кількість випадків зросла на 6 тисяч, а в динаміці на понад 30% (...) Ми спостерігаємо прискорення і зростання щоденних захворювань", - заявив міністр охорони здоров'я Адам Недзельський.

Так, з понеділка, 15 березня, у воєводствах будуть закриті торгові центри, готелі, кінотеатри, театри, басейни та фітнес-зали.

Крім того, учні 1-3 класів будуть навчатися в гібридному режимі, проте як саме, стане відомо вже 12 березня. При цьому інші школярі будуть навчатися дистанційно.

За минулу добу, 10 березня, у Польщі підтвердили 21045 нових випадків коронавірусу. Це найбільший показник з початку 2021 року.

Нагадаємо, за станом на 9 березня, у Польщі зробили понад 4 млн щеплень від коронавірусу. При цьому дві дози вакцини отримали понад 1,4 млн осіб.

Крім того, раніше у Польщі після вакцинації померли 11 осіб. При цьому було зафіксовано більш ніж 1,5 тисячі побічні ефекти вакцини від.

Крім того, за перші три місяці 2021 року у Польщі планують вакцинувати від коронавірусу 3 млн осіб.

Також РБК-Україна писало, що Польща отримала першу партію вакцини фірми AstraZeneca. У країну надійшло 120 тисяч доз.

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