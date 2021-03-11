Черный сценарий. Польша частично ужесточает карантин из-за вспышки COVID

Правительство Польши приняло решение ужесточить карантин из-за вспышки коронавируса. В частности, ограничения будут ужесточены в Мазовецком и Любушском воеводствах.

" Реализуется черный сценарий относительно темпов развития пандемии. За сутки подтвердили 21 тысячу случаев - за неделю количество случаев возросло на 6 тысяч, а в динамике на более 30% (...) Мы наблюдаем ускорение и рост ежедневных заболеваний", - заявил министр здравоохранения Адам Недзельский.

Так, с понедельника, 15 марта, в воеводствах будут закрыты торговые центры, отели, кинотеатры, театры, бассейны и фитнес-залы.

Кроме того, ученики 1-3 классов будут учиться в гибридном режиме, однако как именно станет известно уже 12 марта. При этом остальные школьники будут учиться дистанционно.

За минувшие сутки, 10 марта, в Польше подтвердили 21045 новых случаев коронавируса. Это самый большой показатель с начала 2021 года.