У Польщі зробили понад 4 млн щеплень від COVID

У Польщі з початку кампанії з вакцинації від коронавірусу зробили понад 4 млн щеплень. При цьому першу дозу вакцини отримали майже 2,6 млн осіб, а дві дози - більше ніж 1,4 млн осіб.

Проте у Міністерстві охорони здоров'я Польщі стурбовані зростаючою кількістю нових заражень на коронавірус і числом госпіталізацій COVID-хворих. При цьому заступник глави МОЗ Вальдемар Фарби заявив, що на коронавірус все частіше хворіють молоді люди. "Середній вік госпіталізованих зараз людина - це 62 роки. Група літніх людей, яку вакцинують, як ми бачимо, вже не хворіє, зате хворіють молоді особи", - зазначив він.