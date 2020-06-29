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Над Чорним морем підняли винищувачі РФ для перехоплення літаків США

Новини » В світі     29.06.2020 - 18:11
Над Чорним морем підняли винищувачі РФ для перехоплення літаків США
Фото: российский Су-27 (mil.ru)

Російські літаки відносяться до складу чергових сил протиповітряної оборони Південного військового округу

Сьогодні, 29 червня, російські винищувачі Су-27 піднялися у повітря, щоб перехопити два літаки Сполучених Штатів над Чорним морем. Російські літаки відносяться до складу чергових сил з протиповітряної оборони Південного військового округу.

Про це повідомляє ТАСС.

Як повідомляється, винищувачі Су-27 були підняті у повітря для перехоплення патрульного літака P-8A Poseidon військово-морських сил США. Також вони виявили та взяли на супровід американський літак-розвідник RC-135 ВПС США.

Нагадаємо, американські винищувачі F-22 27 червня перехопили чотири російських літаки в зоні оборонного визначення біля Аляски.

Крім того, 24 червня американські винищувачі F-22 перехопили два російських протичовнові літаки Іл-38, які наблизилися до Алясці.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Російська ФедераціяСполучені Штати Америкиистребители
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