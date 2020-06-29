Над Чорним морем підняли винищувачі РФ для перехоплення літаків США

Російські літаки відносяться до складу чергових сил протиповітряної оборони Південного військового округу
Сьогодні, 29 червня, російські винищувачі Су-27 піднялися у повітря, щоб перехопити два літаки Сполучених Штатів над Чорним морем. Російські літаки відносяться до складу чергових сил з протиповітряної оборони Південного військового округу.
Про це повідомляє ТАСС.
Як повідомляється, винищувачі Су-27 були підняті у повітря для перехоплення патрульного літака P-8A Poseidon військово-морських сил США. Також вони виявили та взяли на супровід американський літак-розвідник RC-135 ВПС США.
Нагадаємо, американські винищувачі F-22 27 червня перехопили чотири російських літаки в зоні оборонного визначення біля Аляски.
Крім того, 24 червня американські винищувачі F-22 перехопили два російських протичовнові літаки Іл-38, які наблизилися до Алясці.
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Автор: Андрій Козловський