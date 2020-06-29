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Над Черным морем подняли истребители РФ для перехвата самолетов США

Новости » В мире     29.06.2020 - 18:11
Над Черным морем подняли истребители РФ для перехвата самолетов США
Фото: российский Су-27 (mil.ru)

Российские самолеты входят в состав дежурных сил противовоздушной обороны Южного военного округа

Сегодня, 29 июня, российские истребители Су-27 поднялись в воздух, чтобы перехватить два самолета Соединенных Штатов над Черным морем. Российские самолеты входят в состав дежурных сил из противовоздушной обороны Южного военного округа.

Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщается, истребители Су-27 были подняты в воздух для перехвата патрульного самолета P-8A Poseidon военно-морских сил США. Также они обнаружили и взяли на сопровождение американский самолет-разведчик RC-135 ВВС США.

Напомним, американские истребители F-22 27 июня перехватили четыре российских самолета в зоне оборонного определение у Аляски.

Кроме того, 24 июня американские истребители F-22 перехватили два российских противолодочных самолета Ил-38, которые приблизились к Аляске.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины Российская ФедерацияСоединенные Штаты Америкиистребители
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