Над Черным морем подняли истребители РФ для перехвата самолетов США

Российские самолеты входят в состав дежурных сил противовоздушной обороны Южного военного округа
Сегодня, 29 июня, российские истребители Су-27 поднялись в воздух, чтобы перехватить два самолета Соединенных Штатов над Черным морем. Российские самолеты входят в состав дежурных сил из противовоздушной обороны Южного военного округа.
Об этом сообщает ТАСС.
Как сообщается, истребители Су-27 были подняты в воздух для перехвата патрульного самолета P-8A Poseidon военно-морских сил США. Также они обнаружили и взяли на сопровождение американский самолет-разведчик RC-135 ВВС США.
Напомним, американские истребители F-22 27 июня перехватили четыре российских самолета в зоне оборонного определение у Аляски.
Кроме того, 24 июня американские истребители F-22 перехватили два российских противолодочных самолета Ил-38, которые приблизились к Аляске.
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Автор: Андрей Козловский