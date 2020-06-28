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Винищувачі США перехопили російські Ту-142 біля Аляски

Новини » В світі     28.06.2020 - 02:20
Винищувачі США перехопили російські Ту-142 біля Аляски
Фото: літак Ту-142 (wikimedia.org)

Російські літаки перебували в оборонній зоні ідентифікації ADIZ близько восьми годин

Американські винищувачі F-22 27 червня перехопили чотири російських літаки в зоні оборонного визначення біля Аляски. Російські Ту-142 підійшли на відстань 65 морських миль до Алеутских островів.

Про це повідомило командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD) в Twitter.

Російські літаки перебували в оборонній зоні ідентифікації ADIZ близько восьми годин.

В NORAD пояснили, що Ту-142 не порушували суверенний повітряний простір США або Канади, а перебували в міжнародній зоні.

За словами командувача NORAD Терренса О'Шоннессі, тільки цього року сили командування в десяти окремих випадках "ідентифікували і перехопили російські літаки, які заходили в ADIZ". Серед них були бомбардувальники, винищувачі, літаки морського патрулювання.

"Незважаючи на COVID-19, ми перебуваємо в повній готовності і здатні відмінно виконувати оборонні завдання", - заявив О Шоннессі.

Нагадаємо, 24 червня американські винищувачі F-22 перехопили два російських протичовнові літаки Іл-38, які наблизилися до Алясці.

Крім того, американські винищувачі F-22 двічі перестрівали російські бомбардувальники Ту-95 поблизу Аляски на початку червня.

Додамо, за останній рік літаки НАТО майже 300 разів перехоплювали російські літаки.

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Автор: Надія Собенко

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикиАляскаперехватсамолет РФ
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