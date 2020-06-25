Винищувачі США знову перехопили російські літаки біля Аляски

Фото: російський Іл-38 (flickr.com/zhur-nik)

Американські винищувачі перехопили 2 російські Іл-38

Американські винищувачі F-22 вчора ввечері перехопили два російські протичовнові літаки Іл-38, які наблизилися до Аляски. Російські літаки пройшли в межах 50 миль від острова Унімак.

Про це повідомило командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD) в Twitter.

В командуванні заявили, що російські Іл-38 залишалися в міжнародному повітряному просторі та не входили до повітряного простору Сполучених Штатів Америки чи Канади.

"Вп'яте за місяць NORAD продемонструвало свою готовність і здатність захищати батьківщину, перехопивши російські військові літаки, що увійшли в нашу розпізнавальну зону протиповітряної оборони Аляски", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, американські винищувачі F-22 двічі перехоплювали російські бомбардувальники Ту-95 поблизу Аляски на початку червня.

Крім того, російські Іл-38 наближалися кордонів Аляски у квітні, тоді їх також перехоплювали американські винищувачі F-22.

Додамо, за останній рік літаки НАТО майже 300 разів перехоплювали російські літаки.

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Автор: Дмитро Левицький