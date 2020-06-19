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У Чернівцях ресторатори влаштували акцію проти карантину

Новини » Надзвичайні події     19.06.2020 - 13:50
У Чернівцях ресторатори влаштували акцію проти карантину
Фото: протести в Чернівцях (molbuk.ua)

Ресторатори вимагають, щоб влада дозволила працювати їхньому бізнесу з 22 червня

У Чернівцях протестують сотні представників ресторанного бізнесу через карантинні заходи. Вони вимагають відкрити ресторани.

Про це повідомляє місцеве видання АСС.

Учасники акції прийшли з пустими каструлями, тарілками і ложками під стіни обласної державної адміністрації. Також у них в руках плакати "Відкрийте ресторани!", "Не забирайте у людей можливість працювати".

У Чернівцях під будівлею ОДА протестують представники ресторанного бізнесу з вимогою дозволити їм працювати

Опубліковано Інформаційне агентство "АСС" Пʼятниця, 19 червня 2020 р.

Близько 200 рестораторів вимагають, щоб влада дозволила працювати їхньому бізнесу з 22 червня. Вони обіцяють дотримуватимуться усіх санітарно-епідеміологічних вимог.

Фото: протести в Чернівцях (molbuk.ua)

Усі протестуючі прийшли у масках, рукавичках та дотримуються соціальної дистанції.

Нагадаємо, в Чернівцях діє адаптивний карантин, бо цей регіон має найбільшу кількість заражених коронавірусом.

Більше того, останні три дні в Україні фіксують актирекорди - зокрема, сьогодні повідомили про 921 нового зараженого.

Зазначимо, МОЗ ініціюватиме посилення контролю карантинних заходів після ряду антирекордів по коронавірусу в Україні.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України протесткарантин
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