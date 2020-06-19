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В Україні більше 900 нових випадків коронавірусу

Новини » Коронавірус     19.06.2020 - 09:00
В Україні більше 900 нових випадків коронавірусу
Фото: люди в масках (РБК-Україна)

За весь час пандемії в країні заразились майже 35 тисяч людей

Станом на 19 червня зафіксували ще 921 новий випадок коронавірусу. Найбільше нових випадків COVID-19 у Львівській, Рівненській, Закарпатській і Чернівецькій областях, а також Києві.

Такі дані наводить карта Ради нацбезпеки та оборони.

Загалом з початку пандемії захворіли 34 984 людей, а одужали 15 447 людей. Також за минулу добу померли ще 19 осіб.

В Україні більше 900 нових випадків коронавірусу

Зазначимо, в Україні останній тиждень фіксують значне збільшення кількості заражених коронавірусом. Це може закінчитись посиленням карантину.

Зокрема, три дні поспіль в країні повідомляють про антирекорди. 17 червня було 758 нових заражених, 18 червня - 829 і сьогодні, 19 червня, вже 921 заражених за добу.

Нагадаємо, Держпродпотребслужба і Нацполіція посилять контроль за тим, як ринки, торгово-розважальні центри, магазини, перукарні, спортзали і готелі дотримуються протиепідемічних заходів.

Також повідомлялося, що коронавірусом в Україні можливо хворіють 132 тисячі людей.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Коронавірус
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