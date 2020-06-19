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МОЗ ініціюватиме посилення контролю карантину після спалаху COVID-19

Новини » Коронавірус     19.06.2020 - 09:15
МОЗ ініціюватиме посилення контролю карантину після спалаху COVID-19
Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Мова йде про транспорт, деякі супермаркети

МОЗ ініціюватиме посилення контролю карантинних заходів після ряду антирекордів по коронавірусу в Україні. Мова йде про транспорт, деякі супермаркети.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу.

Міністерство ініціює максимально жорсткий контроль щодо дотримання тими чи іншими закладами умов карантину.

За його словами, мова йде про транспорт, в якому люди не одягають маски, а також про супермаркети, в яких не дотримуються соціальної дистанції.

"Ми вважаємо, що повинні жорсткі обмеження вводитись в певних регіонах в умовах адаптивного карантину. Коли я кажу про жорсткі обмеження, я насамперед кажу про обмеження роботи тих чи інших закладів. В тому числі, наприклад, нічних клубів", - заявив Степанов.

Крім того, у прес-служба МОЗ повідомили, що за два тижні статистика з 300-400 інфікованих на добу збільшилась до понад 900. У міністерстві заявили, що ситуація вкрай серйозна.

Найбільша кількість зареєстрованих нових випадків зафіксовано в Львівській області (142), Рівненській області (121), Києві (92), Закарпатській області (78), Чернівецькій області (76).

Нагадаємо, в Україні за добу зафіксували ще 921 новий випадок коронавірусу.

Вчора в Міністерстві охорони здоров'я повідомили про 829 нові випадки COVID-19.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїникарантинКоронавірус
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