В Черновцах рестораторы устроили акцию против карантина

Рестораторы требуют, чтобы власти разрешили работать их бизнесу с 22 июня
В Черновцах протестуют сотни представителей ресторанного бизнеса из-за карантинных мер. Они требуют открыть рестораны.
Об этом сообщает местное издание АСС.
Участники акции пришли с пустыми кастрюлями, тарелками и ложками под стены областной государственной администрации. Также у них в руках плакаты "Откройте рестораны!", "Не забирайте у людей возможность работать".
В Черновцах под зданием ОГА протестуют представители ресторанного бизнеса с требованием разрешить им работатьОпубликовано Информационное агентство "АСС" Пятница, 19 июня 2020 г.
Около 200 рестораторов требуют, чтобы власти разрешили работать их бизнесу с 22 июня. Они обещают придерживаться всех санитарно-эпидемиологических требований.
Все протестующие пришли в масках, перчатках и придерживаются социальной дистанции.
Напомним, в Черновцах действует адаптивный карантин, потому что у этого региона наибольшее количество зараженных коронавирусом.
Более того, последние три дня в Украине фиксируют актирекорды - в частности, сегодня сообщили о 921 новом зараженном.
Отметим, что Минздрав будет инициировать усиление контроля карантинных мер после ряда антирекордов по коронавирусу в Украине.
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Автор: Анастасия Рокитна