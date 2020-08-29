У Чернівцях протестують проти карантину

У Чернівцях поблизу будівлі міської ради сьогодні, 29 серпня, проходить мирна акція протесту. Місцеві жителі зібралися, щоб висловити невдоволення введенням обмежень через потрапляння у червону зону карантину.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

На акцію протесту вийшли представники малого бізнесу та вчителі, які виступають проти закриття шкіл, закладів харчування та магазинів, а також зупинки громадського транспорту.

Фото: протестувальники у Чернівцях (molbuk.ua)

Як розповіли РБК-Україна у прес-службі місцевої поліції, учасники акції поки не порушують епідемічні вимоги.

Станом на 17:30 біля будівлі міської ради залишилася невелика група людей.

Фото: акція протесту у Чернівцях (РБК-Україна)

Нагадаємо, після оновлення карантинних зон Чернівці потрапили до "червоного списку". Окрім міста, до червоної зони потрапили Кіцманський, Вижницький, Глибоцький, Новоселицький та Заставнівський райони Чернівецької області.

Зазначимо, 25 серпня мешканці Чернівців вже виходили на акцію протесту проти карантину в місті, тоді місцева влада пообіцяла не посилювати обмеження.

Після цього депутати міської ради проголосували за скасування деяких карантинних обмежень у Чернівцях, за що проти них відкрили кримінальні справи.

Крім того, сьогодні мер Івано-Франківська закликав місцевих жителів виходити на акції протесту проти посилення карантину в місті, яке також потрапило до червоної зони.