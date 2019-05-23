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У Чернівцях евакуйовують ОДА через загрозу вибуху

Новини » Надзвичайні події    23.05.2019 - 12:45
У Чернівцях евакуйовують ОДА через загрозу вибуху
Фото: Чернівецька ОДА (bukoda.gov.ua)

Дзвінок про мінування будівлі ОДА надійшов до поліції з таксофону

Працівників та відвідувачів Чернівецької облдержадміністрації евакуйовують у зв'язку із загрозою вибуху. Як повідомляє РБК-Україна, про це пише міський портал 0372 із посиланням на дані патрульної поліції Чернівецької області.

Зазначається, що у четвер, 23 травня, близько 11:30 ранку невідомий громадянин, зателефонувавши з таксофону на 102, повідомив про те, що біля облдержадміністрації закладена вибухівка.

"Наразі проводиться евакуація. Біля приміщення працюють рятувальники та поліція", - повідомляє прес-служба.

Нагадаємо, вночі 23 травня в одному з ресторанів Обухова стався вибух. Невідомі инули невідомий пристрій до ресторану та зникли.

Додамо, 21 травня анонім повідомив про замінування Київської міської державної адміністрації. Працівників та відвідувачів евакуювали із приміщення, а депутати продовжили прийом громадян у "польових умовах".

До цього з приміщення аеропорту "Київ" провели евакуацію після повідомлення про мінування. В той самий день надійшов дзвінок про бомбу в аеропорту Одеси, проте перевірка обох об'єктів не виявила вибухівку. Під час огляду аеропорту "Київ" поліцейські евакуювали близько 800 осіб. В Одесі було евакуйовано 400 пасажирів та працівників аеропорту.

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