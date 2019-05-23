В Обухові стався вибух у ресторані

Фото: ресторан, де стався вибух (facebook.com/pol.kyivregion)

Невідомі кинули вибухівку до ресторану та зникли

Поліція Київської області розслідує факт вибуху в одному з ресторанів Обухова, який стався близько 2:00 вночі 23 травня. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу поліції.

Зазначається, що невстановлені особи кинули невідомий пристрій до ресторану, після цього стався вибух. Повідомлення про вибух надійшло до поліції від охоронника закладу.

"На щастя, на той час відвідувачів не було. З персоналу також ніхто не постраждав. На місці події працювала слідчо-оперативна група, фахівці-вибухотехніки, криміналістична лабораторія" - зазначили у прес-службі.

Наразі правоохоронці встановлюють завдані вибухом матеріальні збитки. Також поліція втстановлює та розшукує причетних до даного правопорушення.

Фото: ресторан, де стався вибух (facebook.com/pol.kyivregion)

Нагадаємо, кілька дны тому у Харкові на вулиці Двінський поблизу одного з будинків стався вибух, в результаті якого загинули 2 людини, ще один потерпілий отримав численні ушкодження. Попередньо встановлено, що вибухнула граната.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Донецькій області на гранаті підірвався пенсіонер. 71-річний чоловік отримав смертельні ушкодження в результаті вибуху гранати РГД-5, трагедія сталася в одному з приватних будинків Костянтинівського району.