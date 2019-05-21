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В Одесі із суду евакуйовують людей через повідомлення про вибухівку

Новини » Надзвичайні події    21.05.2019 - 16:06
В Одесі із суду евакуйовують людей через повідомлення про вибухівку
Фото: Приморський суд (з відкритих джерел)

Анонім повідомив про замінування Приморського районного суду Одеси

До Приморського районного суду Одеси у вівторок, 21 травня, надійшло повідомлення про замінування будівлі суду. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр "Судової влади України".

Зазначається, що о 14:40 по телефону надійшло анонімне повідомлення, що приміщення суду по вул. Балківська, 33 заміновано. Інформацію було передано поліції та рятувальникам міста й області.

"Негайно виставлено оточення, проводиться евакуація людей з приміщень суду", - повідомили у прес-службі суду.

Нагадаємо, зранку у вівторок, 21 травня, у Львові поліція почала перевірку анонімного повідомлення про замінування п’ятьох об’єктів, серед яких три виші і два торгово-розважальних центри.Інформації про результати перевірки ще не надійшло.

Додамо також, що  у Харкові 17 травня на електронну пошту Головного управління Національної поліції надійшло повідомлення про мінування 19 торгових центрів. Вибухівки не знайшли.

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