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У Чернівцях послабили карантин

Чернівці, Понеділок 13 липня 2020 12:23
У Чернівцях послабили карантин
Фото: маршрутка (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

У місті дозволили відновити роботу громадського транспорту

У Чернівцях прийняли рішення про ослаблення карантинних обмежень. Зокрема, в місті дозволили відновити повноцінну роботу громадського транспорту без спеціальних проїзних.

Про це повідомили у прес-службі Чернівецької міської ради.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) 13 липня.

"Комісія з питань ТЕБ та НС вирішила дозволити здійснення пасажирських перевезень автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування в електричному транспорті в кількості не більше, ніж кількість місць для сидіння...", - повідомили в міськраді.

Також у міськраді найближчим часом планують скасувати обмеження на пільгові перевезення в транспорті.

Крім цього міська влада звернулася до Кабінету міністрів з проханням відновити залізничне сполучення з Чернівцями.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні за станом на 13 липня до ослаблення карантину не готові 7 регіонів, при цьому Чернівецька область відповідає вимогам Міністерства охорони здоров'я.

Зазначимо, за минулу добу в Україні виявили 612 нових випадків коронавіруса, з яких 21 - у Чернівецькій області.

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