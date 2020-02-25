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У Закарпатській області відсутні тести для перевірки на коронавірус, - ОДА

Новини » Суспільство     25.02.2020 - 15:36
У Закарпатській області відсутні тести для перевірки на коронавірус, - ОДА
Ілюстративне фото (pixabay)

Наразі неможливо визначити наявність вірусу у людей, які прибувають до України з ЄС

На території Закарпатської області відсутні тест-системи для виявлення коронавірусу COVID-19. Про це під час наради заявила директор департаменту охорони здоров’я Закарпатської обласної державної адміністрації Валентина Біров, передають місцеві ЗМІ.

За її словами, наразі неможливо визначити за допомогою тесту наявність вірусу у людей, які прибувають до України з Європейського союзу через прикордонні пункти пропуску.

У свою чергу голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко додав, що наразі прикордонники працюють у необхідному захисному спорядженні та мають безконтактні термометри для температурного скрінінгу тих, хто прибуває з країн ЄС.

"У разі, якщо на кордоні Закарпаття з ЄС буде виявлено пасажира з підвищеною температурою, ми ізолюватимемо цей транспортний засіб від іншого потоку та спілкування людей з пасажирами. На місце буде викликана бригада медиків, карета "швидкої" відвезе громадянина з температурою до визначеного медзакладу", - сказав Дейнеко.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у зв'язку зі спалахом вірусу в Європі Україна посилила заходи безпеки на кордоні. Зокрема, до всіх, хто приїхав в Україну автобусами на західному кордоні будуть вжиті заходи безпеки, аналогічні тим, хто прилетів із країн азійського напрямку.

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