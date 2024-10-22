ВСУ продвинулись в Курской области, оккупанты – возле Кременной, Покровска и Курахово: карты ISW

ВСУ продвинулись на западной стороне украинского выступа в Курской области. В Украине российские оккупанты продвинулись к западу от Кременной, к юго-востоку от Покровска и к юго-востоку от Курахово, где, вероятно, захватили Константиновку и Максимильяновку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Операция ВСУ в России

Недавно ВСУ продвинулись на западной стороне украинского выступа в Курской области. Геолокационные кадры, опубликованные 21 октября, показывают, что украинские силы продвинулись в западной части Новоивановки (юго-восток от Коренево).

Российские военные блогеры утверждали, что украинские силы попытались пересечь международную границу в районе Вольфино (юго-западнее Глушково), и что украинские силы развернули дополнительные резервы в районе линии Кругленкое-Никольский, где они начали атаку двумя тактическими группами механизированных рот.

Российские источники пытаются оправдать медленный темп российского продвижения в Курской области, ложно представляя это направление как уникально сложное, отмечают аналитики ISW. Командир чеченского отряда спецназа «Ахмат» заявил, что бои в Курской области очень интенсивны, и что Курское направление является самым сложным фронтовым районом всего театра военных действий.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Российские войска продолжали наступательные операции северо-восточнее Харькова в районе Волчанска и Липцев 20 и 21 октября, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Операция РФ №2 - Луганская область

Российские войска продвинулись к западу от Кременной на фоне продолжающихся наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Геолокационные кадры, опубликованные 21 октября, показывают, как украинские войска отражают механизированную атаку российского взвода, состоящую как минимум из трех бронемашин, в ходе которой российские войска продвинулись к востоку от Тернового.

Российские войска продолжили наступательные операции:

к северу от Купянска в районе Голубовки;

к востоку от Купянска в районе Петропавловки;

к юго-востоку от Купянска в районе Кругляковки, Колесниковки, Лозовой, Новоосиново и Песчаного;

к западу от Сватово в районе Вишневого;

к юго-западу от Сватово в районе Ямполивки, Грековки и в направлении Новомихайловки;

к северо-западу от Кременной в районе Новосадово;

к западу от Кременной в районе Заречного и Тернового;

юго-западнее Кременной в районе Серебрянского леса.

Операция РФ №3 - Донецкая область

Российские войска провели ограниченные наступательные операции в направлении Северска 21 октября, но не продвинулись. Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска безуспешно атаковали к востоку от Северска в районе Верхнокаменского; к юго-востоку от Северска в районе Ивано-Даревки; и к югу от Северска в районе Переездного.

По сообщениям, 21 октября войска РФ продолжали продвигаться к югу от Часова Яра, но никаких подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было.

Несколько блогеров утверждали, что российские войска продвинулись на глубину до одного километра к югу от шоссе T0504 Бахмут-Константиновка в направлении Ступочки (к югу от Часова Яра), но ISW пока не наблюдал подтверждения этого заявления.

Российские войска продолжили наступательные операции на Торецком направлении 21 октября, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Российские войска недавно подтвердили продвижение к юго-востоку от Покровска. Геолокационные кадры, опубликованные 21 октября, показывают, что российские войска продвинулись к улице Лисичанской на северо-востоке Селидово (к юго-востоку от Покровска). Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 21 октября, показывают, что подразделения 110-й мотострелковой бригады (51-я САА) продвинулись к улице Зеленой в центре Зоряного, что соответствует утверждениям нескольких блогеров о том, что российские войска пересекли реку Волча в Зоряном и продвинулись в центр населенного пункта с намерением атаковать на северо-запад в Горняк. Российские силы безопасности сообщили кремлевскому информационному агентству ТАСС 21 октября, что украинские силы начали отход из Горняка, хотя ISW не может подтвердить это заявление.

Российские войска недавно продвинулись к юго-востоку от Курахово в ходе нескольких механизированных атак разных эшелонов. Геолокационные кадры, опубликованные 20 октября, показывают, что российские войска продвигаются к северу от Константиновки (к юго-востоку от Курахово) во время усиленной ротной механизированной атаки, состоящей из 19 бронемашин и четырех танков. Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 21 октября, указывают на то, что российские войска продвинулись к югу от Катериновки.

"Эти кадры свидетельствуют о том, что российские войска захватили Константиновку, о чем Министерство обороны России первоначально заявляло в августе 2024 года", - говорится в отчете ISW.

Геолокационные кадры, опубликованные 20 октября, показывают, что российские войска продвинулись в «дачном районе к востоку от Курахово», что позволяет предположить, что российские войска, вероятно, захватили всю Максимильяновку.

Российские войска продолжили наступательные операции к юго-западу от Донецка в районе Угледара 21 октября, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Ни российские, ни украинские источники не сообщали о боевых действиях в районе границы Донецкой и Запорожской областей 21 октября.

"Южная ось"

Российские войска продолжали наступление в районе Работино и к северо-востоку от Работино в районе Малой Токмачки 20 и 21 октября, однако никаких подтвержденных изменений на линии фронта не наблюдалось.

Российские войска продолжали атаки на восточном (левобережье) Херсонской области 20 и 21 октября, но не добились никаких подтвержденных успехов.