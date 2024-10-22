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ВСУ продвинулись в Курской области, оккупанты – возле Кременной, Покровска и Курахово: карты ISW

Вторник 22 октября 2024 04:30
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ВСУ продвинулись в Курской области, оккупанты – возле Кременной, Покровска и Курахово: карты ISW Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Вадим Ребрина

ВСУ продвинулись на западной стороне украинского выступа в Курской области. В Украине российские оккупанты продвинулись к западу от Кременной, к юго-востоку от Покровска и к юго-востоку от Курахово, где, вероятно, захватили Константиновку и Максимильяновку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Операция ВСУ в России

Недавно ВСУ продвинулись на западной стороне украинского выступа в Курской области. Геолокационные кадры, опубликованные 21 октября, показывают, что украинские силы продвинулись в западной части Новоивановки (юго-восток от Коренево).

Российские военные блогеры утверждали, что украинские силы попытались пересечь международную границу в районе Вольфино (юго-западнее Глушково), и что украинские силы развернули дополнительные резервы в районе линии Кругленкое-Никольский, где они начали атаку двумя тактическими группами механизированных рот.

Российские источники пытаются оправдать медленный темп российского продвижения в Курской области, ложно представляя это направление как уникально сложное, отмечают аналитики ISW. Командир чеченского отряда спецназа «Ахмат» заявил, что бои в Курской области очень интенсивны, и что Курское направление является самым сложным фронтовым районом всего театра военных действий.

ВСУ продвинулись в Курской области, оккупанты – возле Кременной, Покровска и Курахово: карты ISW

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Российские войска продолжали наступательные операции северо-восточнее Харькова в районе Волчанска и Липцев 20 и 21 октября, но не добились никаких подтвержденных успехов.

ВСУ продвинулись в Курской области, оккупанты – возле Кременной, Покровска и Курахово: карты ISW

Операция РФ №2 - Луганская область

Российские войска продвинулись к западу от Кременной на фоне продолжающихся наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Геолокационные кадры, опубликованные 21 октября, показывают, как украинские войска отражают механизированную атаку российского взвода, состоящую как минимум из трех бронемашин, в ходе которой российские войска продвинулись к востоку от Тернового.

Российские войска продолжили наступательные операции:

  • к северу от Купянска в районе Голубовки;
  • к востоку от Купянска в районе Петропавловки;
  • к юго-востоку от Купянска в районе Кругляковки, Колесниковки, Лозовой, Новоосиново и Песчаного;
  • к западу от Сватово в районе Вишневого;
  • к юго-западу от Сватово в районе Ямполивки, Грековки и в направлении Новомихайловки;
  • к северо-западу от Кременной в районе Новосадово;
  • к западу от Кременной в районе Заречного и Тернового;
  • юго-западнее Кременной в районе Серебрянского леса.

ВСУ продвинулись в Курской области, оккупанты – возле Кременной, Покровска и Курахово: карты ISW

Операция РФ №3 - Донецкая область

Российские войска провели ограниченные наступательные операции в направлении Северска 21 октября, но не продвинулись. Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска безуспешно атаковали к востоку от Северска в районе Верхнокаменского; к юго-востоку от Северска в районе Ивано-Даревки; и к югу от Северска в районе Переездного.

По сообщениям, 21 октября войска РФ продолжали продвигаться к югу от Часова Яра, но никаких подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было.

Несколько блогеров утверждали, что российские войска продвинулись на глубину до одного километра к югу от шоссе T0504 Бахмут-Константиновка в направлении Ступочки (к югу от Часова Яра), но ISW пока не наблюдал подтверждения этого заявления.

ВСУ продвинулись в Курской области, оккупанты – возле Кременной, Покровска и Курахово: карты ISW

Российские войска продолжили наступательные операции на Торецком направлении 21 октября, но не добились никаких подтвержденных успехов.

ВСУ продвинулись в Курской области, оккупанты – возле Кременной, Покровска и Курахово: карты ISW

Российские войска недавно подтвердили продвижение к юго-востоку от Покровска. Геолокационные кадры, опубликованные 21 октября, показывают, что российские войска продвинулись к улице Лисичанской на северо-востоке Селидово (к юго-востоку от Покровска). Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 21 октября, показывают, что подразделения 110-й мотострелковой бригады (51-я САА) продвинулись к улице Зеленой в центре Зоряного, что соответствует утверждениям нескольких блогеров о том, что российские войска пересекли реку Волча в Зоряном и продвинулись в центр населенного пункта с намерением атаковать на северо-запад в Горняк. Российские силы безопасности сообщили кремлевскому информационному агентству ТАСС 21 октября, что украинские силы начали отход из Горняка, хотя ISW не может подтвердить это заявление.

ВСУ продвинулись в Курской области, оккупанты – возле Кременной, Покровска и Курахово: карты ISW

Российские войска недавно продвинулись к юго-востоку от Курахово в ходе нескольких механизированных атак разных эшелонов. Геолокационные кадры, опубликованные 20 октября, показывают, что российские войска продвигаются к северу от Константиновки (к юго-востоку от Курахово) во время усиленной ротной механизированной атаки, состоящей из 19 бронемашин и четырех танков. Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 21 октября, указывают на то, что российские войска продвинулись к югу от Катериновки.

"Эти кадры свидетельствуют о том, что российские войска захватили Константиновку, о чем Министерство обороны России первоначально заявляло в августе 2024 года", - говорится в отчете ISW.

Геолокационные кадры, опубликованные 20 октября, показывают, что российские войска продвинулись в «дачном районе к востоку от Курахово», что позволяет предположить, что российские войска, вероятно, захватили всю Максимильяновку.

Российские войска продолжили наступательные операции к юго-западу от Донецка в районе Угледара 21 октября, но не добились никаких подтвержденных успехов.

ВСУ продвинулись в Курской области, оккупанты – возле Кременной, Покровска и Курахово: карты ISW

Ни российские, ни украинские источники не сообщали о боевых действиях в районе границы Донецкой и Запорожской областей 21 октября.

"Южная ось"

Российские войска продолжали наступление в районе Работино и к северо-востоку от Работино в районе Малой Токмачки 20 и 21 октября, однако никаких подтвержденных изменений на линии фронта не наблюдалось.

ВСУ продвинулись в Курской области, оккупанты – возле Кременной, Покровска и Курахово: карты ISW

Российские войска продолжали атаки на восточном (левобережье) Херсонской области 20 и 21 октября, но не добились никаких подтвержденных успехов.

ВСУ продвинулись в Курской области, оккупанты – возле Кременной, Покровска и Курахово: карты ISW

Напомним, с начала суток по состоянию на 22:00, 21 октября, на фронте произошло 107 боев. Наибольшее количество зафиксировано на Покровском и Кураховском направлениях.

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