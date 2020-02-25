У мешканця Закарпатської області коронавірус не знайшли, - МОЗ

Фото: Ігор Кузін (РБК-Україна)

Мешканця Закарпатської області раніше відправили в ізолятор разом з дружиною

Після обстеження у мешканця Закарпатської області коронавірус не знайшли. Про це заявив на брифінгу у Нових Санжарах в.о. генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ України Ігор Кузін, передає кореспондент РБК-Україна.

Кузін зазначив, що цей випадок не підпадає під клінічний прояв нової коронавірусної інфекції.

"Після клінічного обстеження і проведення епідеміологічного обстеження, розслідування такого випадку було встановлено, що цей випадок не підпадає під клінічний прояв нової коронавірусної інфекції, тому така підозра була знята", - сказав він.

Нагадаємо, вчора тимчасова протиепідемічна комісія Закарпатської обласної державної адміністрації збиралась на екстрену нараду. На засіданні прийняли рішення госпіталізувати цього чоловіка в обласну інфекційну лікарню з використанням спецзасобів захисту.

Як повідомляється, у хворого було взято всі аналізи для перевірки. Спочатку чоловік звернувся з ознаками ГРВІ до сімейного лікаря, і повідомив, що контактував з китайцями на ринку в Угорщині.