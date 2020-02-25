ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У мешканця Закарпатської області коронавірус не знайшли, - МОЗ

Новини » Надзвичайні події     25.02.2020 - 15:15
У мешканця Закарпатської області коронавірус не знайшли, - МОЗ
Фото: Ігор Кузін (РБК-Україна)

Мешканця Закарпатської області раніше відправили в ізолятор разом з дружиною

Після обстеження у мешканця Закарпатської області коронавірус не знайшли. Про це заявив на брифінгу у Нових Санжарах в.о. генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ України Ігор Кузін, передає кореспондент РБК-Україна.

Кузін зазначив, що цей випадок не підпадає під клінічний прояв нової коронавірусної інфекції.

"Після клінічного обстеження і проведення епідеміологічного обстеження, розслідування такого випадку було встановлено, що цей випадок не підпадає під клінічний прояв нової коронавірусної інфекції, тому така підозра була знята", - сказав він.

Нагадаємо, вчора тимчасова протиепідемічна комісія Закарпатської обласної державної адміністрації збиралась на екстрену нараду. На засіданні прийняли рішення госпіталізувати цього чоловіка в обласну інфекційну лікарню з використанням спецзасобів захисту.

Як повідомляється, у хворого було взято всі аналізи для перевірки. Спочатку чоловік звернувся з ознаками ГРВІ до сімейного лікаря, і повідомив, що контактував з китайцями на ринку в Угорщині.

ОАЕ призупинили всі авіарейси з Іраном через коронавірус В Австрії зафіксували перші випадки коронавіруса
Новини України Закарпатська областьКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся