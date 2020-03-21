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У Чернівецькій ОДА розповіли подробиці про хворих коронавірусом

Новини » Коронавірус     21.03.2020 - 19:30
У Чернівецькій ОДА розповіли подробиці про хворих коронавірусом
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Коронавірусом інфіковано 8 дітей

Серед інфікованих коронавірусом в Чернівецькій області 8 дітей та 17 дорослих. Про це повідомив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук у Facebook.

За словами Осачука, у Чернівецькій області коронавірус було підтверджено у 14 жінок та 11 чоловіків.

"Серед них діти до 5 років - п'ятеро, до 18 років - троє, дорослих до 35 років - семеро, до 50 років - троє, старше 50 років - семеро осіб", - розповів він.

Наразі всі хворі перебувають у стабільному стані. Кілька пацієнтів перебувають на домашньому лікуванні.

Нагадаємо, вчора ввечері в МОЗ повідомили про підтвердження 10 нових випадків коронавірусу у Чернівецькій області. Зараження коронавірусом виявили у селах Колінківці, Брусниця, у населених пунктах Хотин, Топорівці, Лужани, Їжівці, а також безпосередньо у Чернівцях.

Як писало РБК-Україна, станом на ранок 21 березня в Україні офіційно був підтверджений 41 випадок коронавірусу. Троє хворих померли.

Крім того, сьогодні у Волинській ОДА заявили про підтвердження першого випадку коронавірусу в області. Зараження виявили у жителя села Липи, який нещодавно повернувся з Франції.

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