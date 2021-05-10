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У Львові через пожежу в багатоповерхівці евакуювали близько сотні мешканців

Новость на русском → Львів, Понеділок 10 травня 2021 23:33
У Львові через пожежу в багатоповерхівці евакуювали близько сотні мешканців Фото: у Львові в багатоповерхівці сталася пожежа (lv.dsns.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

У багатоповерхівці на вул. Виговського у Львові сталася пожежа в квартирі. Через сильне задимлення рятувальники евакуювали близько 100 мешканців багатоповерхівки.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Повідомлення про пожежу в 9-поверховому будинку на вул.Виговського, 1 надійшло о 20:49. Займання сталося в квартирі на другому поверсі будинку. На місце події виїхали рятувальники і поліцейські. Правоохоронці перекрили дорогу до місця пожежі.

Через сильне задимлення в під'їзді будинку з верхніх поверхів евакуювали всіх жителів за допомогою крана.

Пожежу вдалося локалізувати о 21:19. Операція з гасіння вогню проводиться досі. До гасіння залучено 40 осіб та 10 одиниць техніки ДСНС. Жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, у Києві сталася сильна пожежа, горіла будівля на ДВРЗ.

Крім того, нещодавно в Одесі горів пологовий будинок. Рятувальники евакуювали 74 людини, з яких 16 дітей.

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