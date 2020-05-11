У Чернівецькій області ввели адаптивний карантин

У Чернівецькій області комісія з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила запровадити адаптивний карантин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Чернівецької обласної державної адміністрації у Facebook.

Так, врахувавши статистику захворюваності та кількість летальних випадків коронавірусу, комісія ТЕБ та НС вирішила продовжити дію обмежень на:

роботу суб’єктів господарювання торговельного та побутового обслуговування населення;

перебування у громадських місцях без масок;

проведення масових заходів;

відвідування дитячих та спортивних майданчиків;

надання стоматологічних послуг.

Водночас комісія дозволила відновити роботу кафе, ресторанів та інших закладів громадського харчування, але в режимі доставки або на винос, роботу адвокатів, нотаріусів, аудиторів, психологів, а також музеїв.

Крім того, карантин продовжено у школах та дитячих садочках, а також продовжено дію обмежень щодо руху приміських автобусів та міського громадського транспорту. Особливий режим виїзду та в'їзду до Чернівецької області залишається в силі.

Нагадаємо, сьогодні в Україні почався перший етап виходу з карантину. З 11 травня в Україні дозволяється робота кафе та інших закладів громадського харчування, магазинів у торгових центрах, перукарень, салонів краси та стоматологічних клінік. Також українці з понеділка можуть відвідувати парки, сквери, зони відпочину та дитячі майданчики. При цьому кожна область може самостійно вирішувати, коли та як послаблювати карантин.