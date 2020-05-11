В Черновицкой области ввели адаптивный карантин

В Черновицкой области комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ввести адаптивный карантин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Черновицкой областной государственной администрации в Facebook.

Так, учитывая статистику заболеваемости и количество летальных случаев коронавируса, комиссия ТЭБ и ЧС решила продлить действие ограничений на:

работу субъектов хозяйствования торгового и бытового обслуживания населения;

нахождение в общественных местах без масок;

проведения массовых мероприятий;

посещение детских и спортивных площадок;

предоставление стоматологических услуг.

В то же время комиссия разрешила возобновить работу кафе, ресторанов и других заведений общественного питания, но в режиме доставки или на вынос, работу адвокатов, нотариусов, аудиторов, психологов, а также музеев.

Кроме того, карантин продлен в школах и детских садах, а также продлено действие ограничений в отношении движения пригородных автобусов и городского общественного транспорта. Особый режим выезда и въезда в Черновицкой области остается в силе.

Напомним, сегодня в Украине начался первый этап выхода из карантина. С 11 мая в Украине разрешается работа кафе и других заведений общественного питания, магазинов в торговых центрах, парикмахерских, салонов красоты и стоматологических клиник. Также украинцы с понедельника могут посещать парки, скверы, зоны отдыха и детские площадки. При этом каждая область может самостоятельно решать, когда и как ослаблять карантин.