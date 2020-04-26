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У Чернівецькій області стався бунт через ув'язненого з COVID-19

Новини » Надзвичайні події     26.04.2020 - 12:52
У Чернівецькій області стався бунт через ув'язненого з COVID-19
Ілюстративне фото (GettyImages)

До ув'язнених застосували фізичну силу, деякі отримали тілесні ушкодження

У ніч на 25 квітня в Чернівецькому СІЗО ув'язнені влаштували бунт проти прийняття укладеного з коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook омбудсмена Людмили Денисової.

За її словами, до деяких ув'язнених була застосована фізична сила, троє з них нанесли собі тілесні ушкодження.

"Ув'язнені висловлювали обурення, заклики до непокори й барикадувались. У зв'язку з цим, 25 квітня о 6 ранку керівник установи оголосив збір особового складу по тривозі. О 8:00, при зміні чергування, укладені з 3-х камер надавали персоналу перешкоди й опір при входженні в приміщення для проведення перевірки... Тому до семи ув'язнених застосована фізична сила, а до одного з них - спеціальні засоби (наручники). В знак протесту троє ув'язнених нанесли собі тілесні ушкодження, порізавши передпліччя. Один з в'язнів мав венозну кровотечу. Для надання йому допомоги була викликана карета швидкої медичної допомоги, а сам ув'язнений був вивезений за межі СІЗО", - повідомила Денисова.

Вона додала, що в СІЗО проводиться службова перевірка із залученням правоохоронних органів, а хворий на коронавірус знаходиться в окремій камері, в ізольованому блоці, передбаченому для перебування осіб із захворюванням на коронавірус. Стан його здоров'я задовільний.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перші випадки коронавірусу виявили в українських в'язницях, однак не в ув'язнених, а у працівників.

Також РБК-Україна писало, що Мін'юст з-за карантину в Україні пропонував амністію 900 ув'язнених. Крім того, ініціюються зміни, які дозволять суттєво знизити кількість нових людей в СІЗО чи колонії.

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