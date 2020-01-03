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Сніг і туман: водіїв попереджають про негоду

Новини » Суспільство     03.01.2020 - 09:15
Сніг і туман: водіїв попереджають про негоду
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Середня температура повітря по країні очікується в межах +1 +4 градусів

У п'ятницю, 3 січня, у деяких областях України очікується сніг та туман, у зв'язку з чим водіїв закликають бути обережними на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укравтодора".

Так, середня температура повітря по країні очікується в межах +1 +4 градусів. Покриття на дорогах державного значення сухе, тільки в Дніпропетровській, Вінницькій, Сумській і Харківській областях мокре.

"На перевальних ділянках доріг без опадів, Латірський перевал - місцями туман. Температура повітря -8 -16 градусів. Покриття на Вишківському перевалі засніжене, Торунському місцями виник накат, на інших гірських ділянках доріг переважно сухе. Виконуються роботи по обробці проїзної частини доріг протиожеледними матеріалами", - йдеться в повідомленні.

Крім того, для оперативного забезпечення проїзду по дорогах державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 110 одиниць техніки і 185 робітників.

Нагадаємо, за даними прикордонної служби, найбільш завантаженими пунктами пропуску на в'їзд в Україну є Корчова-Краковець, Медика-Шегині та Дорохуськ-Ягодин. Найменшу кількість пробок фіксується на пунктах пропуску Хребенне-Рава Руська, Долгобичув-Угринів і Зосін-Устилуг.

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Новини України Гідрометцентр
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