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Перші випадки коронавірусу виявили в українських в'язницях

Новини » Коронавірус     23.04.2020 - 14:34
Перші випадки коронавірусу виявили в українських в'язницях
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

При цьому серед ув'язнених немає підтверджених випадків

Перші випадки коронавірусу в Україні виявили у в'язницях, при цьому серед ув'язнених станом на 23 квітня немає хворих. Про це у Facebook повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

За її словами, в ході перевірки Офіс омбудсмена встановив, що в одній з пенітенціарних установ західного регіону у двох працівників підтвердився коронавірус.

"Один випадок встановлено швидким тестом, другий - методом ПЛР. Зазначені працівники з 6 квітня знаходяться на лікарняному. Зараз в установі проводиться епідеміологічне розслідування для встановлення кола осіб, з якими контактували хворі", - зазначила Денісова.

У той же час, станом на 23 квітня серед ув'язнених підтверджених випадків немає.

Перші випадки коронавірусу виявили в українських в'язницях

Нагадаємо, раніше Мін'юст через карантин в Україні пропонував амністію 900 ув'язнених. За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, це передбачає законопроект про амністію, який готують у Верховній раді. Крім того, ініціюються зміни, які дозволять суттєво знизити кількість нових людей в СІЗО чи колоніях.

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