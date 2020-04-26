В Україні майже 1700 медиків інфікувалися коронавірусом: дані по областях
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Найбільше хворих у Чернівецькій області
В Україні зареєстровано майже 1700 випадків інфікування коронавірусом серед медичних працівників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національної служби здоров’я.
Так, станом на ранок 26 квітня COVID-19 діагностували у 1676 медиків. За добу підтвердили 101 випадок зараження.
У Чернівецькій області найбільше хворих серед медичного персоналу - 236 осіб. Загалом географія поширення вірусу у регіонах України виглядає так:
- Чернівецька область - 236 випадків;
- Тернопільська область - 165 випадків;
- Рівненська область - 138 випадків;
- Вінницька область - 132 випадки;
- Кіровоградська область - 126 випадків;
- Івано-Франківська область - 121 випадок;
- Київ - 113 випадків;
- Житомирська область - 83 випадки;
- Закарпатська область - 78 випадків;
- Волинська область - 73 випадки;
- Київська область - 59 випадків;
- Одеська область - 58 випадків;
- Черкаська область - 55 випадків;
- Львівська область - 49 випадків;
- Полтавська область - 48 випадків;
- Миколаївська область - 31 випадок;
- Запорізька область - 30 випадків;
- Харківська область - 23 випадки;
- Херсонська область - 21 випадок;
- Хмельницька область - 16 випадків;
- Дніпропетровська область - 9 випадків;
- Донецька область - 7 випадків;
- Сумська область - 7 випадків;
- Чернігівська область - 2 випадки;
- Луганська область - 0 випадків.
Нагадаємо, всього в Україні зафіксовано 8617 випадків зараження коронавірусом. За добу підтвердили 492 нових випадки.
Також РБК-Україна повідомляло, що в Одеській області інфікований коронавірусом лікар заразив 32 медпрацівника.