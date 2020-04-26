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В Україні майже 1700 медиків інфікувалися коронавірусом: дані по областях

Новини » Коронавірус     26.04.2020 - 11:38
В Україні майже 1700 медиків інфікувалися коронавірусом: дані по областях
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Найбільше хворих у Чернівецькій області

В Україні зареєстровано майже 1700 випадків інфікування коронавірусом серед медичних працівників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національної служби здоров’я.

Так, станом на ранок 26 квітня COVID-19 діагностували у 1676 медиків. За добу підтвердили 101 випадок зараження.

У Чернівецькій області найбільше хворих серед медичного персоналу - 236 осіб. Загалом географія поширення вірусу у регіонах України виглядає так:

  • Чернівецька область - 236 випадків;
  • Тернопільська область - 165 випадків;
  • Рівненська область - 138 випадків;
  • Вінницька область - 132 випадки;
  • Кіровоградська область - 126 випадків;
  • Івано-Франківська область - 121 випадок;
  • Київ - 113 випадків;
  • Житомирська область - 83 випадки;
  • Закарпатська область - 78 випадків;
  • Волинська область - 73 випадки;
  • Київська область - 59 випадків;
  • Одеська область - 58 випадків;
  • Черкаська область - 55 випадків;
  • Львівська область - 49 випадків;
  • Полтавська область - 48 випадків;
  • Миколаївська область - 31 випадок;
  • Запорізька область - 30 випадків;
  • Харківська область - 23 випадки;
  • Херсонська область - 21 випадок;
  • Хмельницька область - 16 випадків;
  • Дніпропетровська область - 9 випадків;
  • Донецька область - 7 випадків;
  • Сумська область - 7 випадків;
  • Чернігівська область - 2 випадки;
  • Луганська область - 0 випадків.

Нагадаємо, всього в Україні зафіксовано 8617 випадків зараження коронавірусом. За добу підтвердили 492 нових випадки.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Одеській області інфікований коронавірусом лікар заразив 32 медпрацівника.

У МОЗ назвали області з найбільшою кількістю медиків, що заразилися COVID-19 В Одеській області хворий лікар заразив коронавірусом 32 медпрацівників
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