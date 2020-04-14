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У Чернівецькій області з підозрою на COVID-19 помер чоловік

Новини » Коронавірус     14.04.2020 - 19:44
У Чернівецькій області з підозрою на COVID-19 помер чоловік
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Через важкий стан чоловіка одразу госпіталізували в реанімацію, але лікарям не вдалося його врятувати

У Сторожинецької центральної районної лікарні помер пацієнт з підозрою на коронавірус COVID-19. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької обласної державної адміністрації.

Як повідомляється, 80-річний чоловік зі Сторожинця звернувся в медичний заклад в ніч на вівторок, 14 квітня.

"З-за важкого стану його відразу госпіталізували у реанімацію.
Попри зусилля лікарів, хворий помер", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що у чоловіка була двостороння пневмонія, дифузний кардіосклероз і гіпертонія.

Нагадаємо, в Кіровоградській області зареєстрували ще два випадки зараження коронавірусом, а загальна кількість збільшилася до 144.

Крім того, в Україні зростає кількість заражених коронавірусом. За добу підтверджено 270 нових випадків хвороби. За даними Міністерства охорони здоров'я, в країні інфіковані 3372 особи, що вилікувалися - 119, загинули - 98.

Також РБК-Україна раніше писало, що заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко допускає колапс системи охорони здоров'я, якщо коронавірусом захворіє 10% населення країни.

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