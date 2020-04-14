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В Черновицкой области с подозрением на COVID-19 умер мужчина

Новости » Коронавирус     14.04.2020 - 19:44
В Черновицкой области с подозрением на COVID-19 умер мужчина
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Из-за тяжелого состояния мужчину сразу госпитализировали в реанимацию, но врачам не удалось его спасти

В Сторожинецькой центральной районной больнице умер пациент с подозрением на коронавирус COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.

Как сообщается, 80-летний мужчина со Сторожинца обратился в медицинское учреждение в ночь на вторник, 14 апреля.

"Из-за тяжелого состояния его сразу госпитализировали в реанимацию.
Несмотря на усилия врачей, больной скончался", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что у мужчины была двухсторонняя пневмония, диффузный кардиосклероз и гипертония.

Напомним, в Кировоградской области зарегистрировали еще два случая заражения коронавирусом, а общее количество увеличилось до 144.

Кроме того, в Украине растет количество зараженных коронавирусом. За сутки подтверждено 270 новых случаев болезни. По данным Министерства здравоохранения, в стране инфицированы 3372 лица, излечившиеся - 119, погибли - 98.

Также РБК-Украина ранее писало, что заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко допускает коллапс системы здравоохранения, если коронавирусом заболеет 10% населения страны.

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