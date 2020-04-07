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У Чернівецькій області шестеро медиків заразилися COVID-19

Новини » Коронавірус     07.04.2020 - 04:29
У Чернівецькій області шестеро медиків заразилися COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Також за добу в області захворіли двоє дітей 2 і 5 років

У Чернівецькій області зареєстрували ще шість випадків зараження коронавірусом серед числа медичних працівників. Про це повідомив увечері 6 квітня голова Чернівецької облдержадмністрації Сергій Осачук.

Загалом протягом доби на Буковині офіційно підтверджено ще 28 випадків зараження коронавірусом.

"Серед інфікованих - двоє дітей віком 2 та 5 років, а також 6 медичних працівників. Загальна чисельність хворих на Буковині від першого встановленого випадку складає 248 осіб", - сказав Осачук.

У лікарнях області до апаратів штучної вентиляції легень наразі під’єднані четверо пацієнтів.

Нагадаємо, 6 квітня у Чернівецькій обласній клінічній лікарні від ускладнень внаслідок зараження коронавірусом помер 72-річний мешканець Сторожинецького району. Він тиждень лікувався вдома, перш ніж потрапив до медичного закладу.

Всього по Україні зареєстровано 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 68 нових випадків.

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