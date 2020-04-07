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У Чернівцях ще одна людина померла від коронавірусу

Новини » Коронавірус     07.04.2020 - 03:11
У Чернівцях ще одна людина померла від коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Помер 72-річний житель області

У Чернівецькій області зареєстровано нову жертву коронавірусу COVID-19. Про це ввечері у понеділок, 6 квітня, повідомив голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук.

За його словами, помер чоловік в обласній клінічній лікарні. Це 72-річний мешканець Годилова Сторожинецького району. Він тиждень лікувався вдома, перш ніж потрапив до медичного закладу.

"Недужий перебував у реанімаційному відділенні, відучора був підключений до апарату штучної вентиляції легень. 29 березня у нього лабораторно підтвердили COVID-19. Чоловік хворів на спричинену коронавірусом важку пневмонію, а також мав цукровий діабет", - повідомив Осачук.

Загалом на Буковині померли вже 6 осіб, інфікованих COVID-19. Всього в області коронавірусом захворіли 240 людей.

Нагадаємо, станом на вечір 6 квітня в Україні зареєстровано 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 68 нових випадків.

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