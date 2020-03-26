У Чернівецькій області від коронавірусу одужали ще 3 людини

Голова Чернівецької області Сергій Осачук заявив про одужання від коронавірусу ще 3 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Чернівецької обласної державної адміністрації (ОДА) в Facebook.

За словами Осачука, сьогодні одужання підтвердили в дитини та двох дорослих. Дитину вже виписали з лікарні, дорослих відпустять додому 27 березня.

"Лікувалися у нашій обласній клінічній лікарні в інфекційному відділені, і тепер уже підтвердили, що вони видужали й в них відсутня інфекція", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чернівецькій області з лікарні виписали 5 пацієнтів, у яких підозрювали зараження коронавірусом. За результатами досліджень, коронавірус у цих людей не підтвердився.

Також РБК-Україна писало, що загальна кількість хворих коронавірусом у світі перевищила 500 тисяч. Померли від коронавірусу понад 23 тис. осіб. При цьому одужали понад 122 тис. пацієнтів.

Як відомо, станом на ранок 26 березня в Україні було офіційно підтверджено 156 випадків коронавірусу. Відомо про 5 летальних випадків від коронавірусу.