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У Чернівецькій області від COVID-19 одужали вже майже 40 пацієнтів

Новини » Коронавірус     23.04.2020 - 15:46
У Чернівецькій області від COVID-19 одужали вже майже 40 пацієнтів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

При цьому зафіксовано 30 летальних випадків

У Чернівецькій області лабораторно підтверджено вже 1140 випадків зараження коронавірусом. Про це повідомив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук на сторінці у Facebook.

За словами очільника облдержадміністрації, з початку спалаху коронавірусу від хвороби одужали 37 людей. Також в області зареєстровано 30 летальних випадків, пов'язаних з COVID-19.

Зазначається, що серед померлих - 27 пацієнтів з підтвердженим захворюванням та 3 особи з підозрою на інфікування.

У Чернівецькій області від COVID-19 одужали вже майже 40 пацієнтів

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Чернівецькій області від коронавірусу померли двоє медичних працівників. Всього в області зафіксовано 167 хворих на коронавірус медиків. Безпосередньо у Чернівцях коронавірус виявили у 65 медпрацівників.

Як писало РБК-Україна, кількість підтверджених випадків коронавірусу в Україні сьогодні зросла до 7170. Лише за минулу добу лабораторний центр підтвердив 578 випадків інфікування коронавірусом.

Крім того, кількість смертей, пов'язаних з коронавірусом, зросла сьогодні до 187. За добу було зафіксовано понад 10 нових летальних випадків. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років.

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