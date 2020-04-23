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В Черновицкой области от COVID-19 выздоровели уже почти 40 пациентов

Новости » Коронавирус     23.04.2020 - 15:46
В Черновицкой области от COVID-19 выздоровели уже почти 40 пациентов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

При этом зафиксировано 30 летальных случаев

В Черновицкой области лабораторно подтверждено уже 1140 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук на странице в Facebook.

По словам главы облгосадминистрации, с начала вспышки коронавируса от болезни выздоровели 37 человек. Также в области зарегистрировано 30 летальных случаев, связанных с COVID-19.

Отмечается, что среди умерших - 27 пациентов с подтвержденным заболеванием и 3 человека с подозрением на инфицирование.

В Черновицкой области от COVID-19 выздоровели уже почти 40 пациентов

Напомним, ранее сообщалось, что в Черновицкой области от коронавируса умерли двое медицинских работников. Всего в области зафиксировано 167 больных коронавирусом медиков. Непосредственно в Черновцах коронавирус обнаружили у 65 медработников.

Как писало РБК-Украина, количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине сегодня выросло до 7170. Только за минувшие сутки лабораторный центр подтвердил 578 случаев инфицирования коронавирусом.

Кроме того, количество смертей, связанных с коронавирусом, возросло сегодня до 187. За сутки было зафиксировано более 10 новых летальных случаев. Среди умерших доминируют лица в возрасте от 50-ти лет.

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