ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Чернівецька область встановила антирекорд за кількістю хвоих на COVID-19

Чернівецька область, П'ятниця 21 серпня 2020 03:23
Чернівецька область встановила антирекорд за кількістю хвоих на COVID-19
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: РБК-Україна

За минулу добу підтверджено 208 нових випадків зараження коронавірусом.

У Чернівецькій області загальна кількість інфікованих COVID-19 досягла 8505 осіб. За минулу добу підтверджено 208 нових випадків зараження коронавірусом.

Про це в Facebook написав голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

Зараз це рекордна кількість хворих, виявлених в області за добу.

Обласна лабораторія досліджувала 752 зразка.

Крім того, 20 серпня одужали від COVID-19 ще 56 хворих. Загальна кількість тих, хто вилікувався становить 5764 людини.

Нагадаємо, за добу 19 серпня в Україні вперше виявили понад дві тисячі нових випадків коронавируса.

20 серпня в Україні змінили зони карантину в залежності від епідеміологічної ситуації - червону зону карантину розширили.

Також РБК-Україна писало, що Міністерство охорони здоров'я закликало регіони підготуватися до другої хвилі коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Черновицкая областьКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся