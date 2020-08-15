МОЗ закликало регіони підготуватися до другої хвилі коронавіруса

Фото: українські медики (РБК-Україна)

Лікарням доручили якомога швидше укласти договори з Нацслужбою здоров'я

Міністерство охорони здоров'я закликало регіони підготуватися до другої хвилі коронавірусу. Зокрема, мова йде про підготовку лікарень другої хвилі.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов за підсумками засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Так, МОЗ закликав усі регіони терміново провести необхідну підготовку для того, щоб надавати медичну допомогу хворим COVID-19.

"Для цього комісія доручила якомога швидше укласти договір з Національною службою здоров'я лікарням другої хвилі, які долучаються до лікування хворих на COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, комісія висловила стурбованість стрімким зростанням захворювання в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Рівненській та Одеській областях. Місцевій владі рекомендували посилити інформування населення і запобіжні заходи.

Нагадаємо, сьогодні в Україні зафіксували новий антирекорд щодо добового виявлення COVID-19 - за останні 24 години підтвердили 1 847 випадків хвороби.

Як писало РБК-Україна, президент Володимир Зеленський повідомив, що країна знаходиться на межі другої хвилі, тому варто уважніше ставитися до заходів безпеки та карантинних правил.