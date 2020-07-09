Україна і НАТО посилять присутність сил у чорноморському регіоні

Фото: кораблі НАТО (headtopics.com)

Військову присутність посилять на суходолі, в морі та у повітрі

Міністр оборони України Андрій Таран обговорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом безпекову ситуацію у Чорному морі. Присутність українських військ та сил Альянсу у регіоні посилять.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Під час телефонної розмови співрозмовники констатували погіршення ситуації з безпекою у чорноморському регіоні, оскільки Росія нарощує військову присутність та змінює баланс сил.

"Сторони погодились посилити присутність сил і засобів на суходолі, морі та в повітряному просторі чорноморського регіону шляхом збільшення патрулювання у повітрі та присутності кораблів військово-морських сил країн-членів Альянсу", - йдеться у повідомленні.

Міністр оборони заявив про зацікавленість в налагодженні спільного обміну інформацією з НАТО про обстановку в цьому регіоні та запросив держави-члени НАТО приєднатися до національних стратегічних навчань на півдні України восени цього року.

Нагадаємо, у кінці червня українська розвідка заявила, що під час навчань "Кавказ-2020", які відбуватимуться у вересні, Росія може вдатися до провокацій на Чорному морі.

Також повідомлялося, що протягом останнього місяця до акваторії Чорного моря увійшли кілька кораблів НАТО.