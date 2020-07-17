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Міноборони не фіксує підготовку Росії до наступу з боку Криму

Крим, П'ятниця 17 липня 2020 10:31
Міноборони не фіксує підготовку Росії до наступу з боку Криму
Фото: Андрій Таран (УНІАН)
Автор: Анастасія Світлевська

На півострові не фіксують дій зі створення ударних угрупувань

У Міністерстві оборони не фіксують підготовку Російської Федерації до наступу з боку окупованого Криму. На півострові не фіксуються дії зі створення ударних угрупувань.

Про це повідомив міністр оборони України Андрій Таран під час години запитань до уряду.

"Щодо можливості здійснення збройного нападу РФ і активізації бойових дій саме на Кримському напрямку. На теперішній час ознак безпосередньої підготовки до активних бойових дій РФ поблизу адміністративної межі Херсонської області з тимчасово окупованої території АРК не виявлено", - підкреслив він і додав, що на півострові не фіксуються дії зі створення ударних угрупувань.

Міністр оборони разом з тим запевнив, що Збройні сили України здійснюють певні заходи для запобігання і надання відповідної відсічі можливим діям з боку Росії. Таран відзначив непередбачуваність рішень політичного керівництва РФ і воєнного керівництва збройних сил Росії.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ Росії заявило про відсутність можливих військових планів Росії щодо України.

Як писало РБК-Україна, українська розвідка не раз повідомляла про можливий повномасштабний наступ РФ, зокрема, під час навчань "Кавказ 2020" у вересні.

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