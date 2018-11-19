Російські прикордонники затримали український катер в Азовському морі

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Капітану судна призначили штраф у розмірі п'яти тисяч рублів

Російські прикордонники затримали в Азовському морі в районі Єйської коси український рибальський катер. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Интерфакс.

Повідомляється, що судно було затримано за порушення правил рибальства. Катер і рибалки були доставлені в порт Єйська.

"В моторному катері типу "Тунець" були виявлені понад 240 кг риби, включаючи 17 особин забороненого до вилову судака, а також десяток сіток", - цитує агентство повідомлення прикордонного управління ФСБ Росії по Краснодарському краю.

За порушення правил рибальства капітану судна призначили штраф в сумі 5 тисяч рублів (2 тисячі гривень - ред.). Крім цього, за рішенням суду, плавзасіб і знаряддя промислу конфісковані.

Як наголошується, згідно з протоколом українсько-російської комісії з питань рибальства в Азовському морі, країни-учасники в межах п'ятикілометрової прибережної зони здійснюють регулювання питань рибальства на основі внутрішнього законодавства.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що главі російської делегації комісії з питань рибальства в Азовському морі Ігорю Рулеву і ще двом її членам заборонили в'їзд в Україну. Вони відвідували тимчасово окупований Крим.

Нагадаємо, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука заявив, що Україна документує кожен випадок незаконної зупинки Росією суден в Азовському морі. За його словами, всі зібрані свідчення будуть використані для позовів проти Росії