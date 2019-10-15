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Україна виступила за посилення НАТО у Східній Європі

Новини » Політика    15.10.2019 - 13:29
Україна виступила за посилення НАТО у Східній Європі
Фото: Василь Боднар (facebook.com/UkraineMFA)

Україна підтримує всі відповідні ініціативи НАТО

Україна підтримує всі ініціативи НАТО, направлені на посилення присутності в Східній Європі. Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, передає прес-служба МЗС у Facebook.

Повідомляється, що Боднар провів зустріч зі словацькими та чеськими ЗМІ в рамках прес-туру по Україні. Зокрема, він розповів про ситуацію в контексті російської військової агресії, а також заявив, що Україна підтримує всі ініціативи партнерів по Північноатлантичному альянсу, спрямовані на посилення НАТО в регіоні.

Крім того, Боднар висловив надію на продовження санкцій проти Росії, подальшу підтримку територіальної цілісності і суверенітету України з боку європейських партнерів.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс відкритий для конструктивного діалогу з Росією.

Відзначимо, до цього представництво НАТО в Україні підтримало так звану "формулу Штайнмайєра" щодо врегулювання на Донбасі. Крім того, у НАТО вважають дану формулу єдиним шляхом до політичного врегулювання ситуації на сході України.

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