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У Каліфорнії запровадили комендантську годину

Каліфорнія, П'ятниця 20 листопада 2020 10:29
У Каліфорнії запровадили комендантську годину
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Губернатор Каліфорнії (США) Гевін Ньюсом заявив, що в штаті з суботи, 21 листопада, запроваджують комендантську годину. Вона буде діяти там протягом місяця з 22 години до 5 години наступного дня.

Про це Гевін Ньюсом повідомив на своїй сторінці у Twitter.

"Через збільшення кількості випадків COVID-19 Каліфорнія вводить обмежену комендантську годину", - написав він.

За словами Ньюсома, під час комендантської години будуть заборонені будь-які види діяльності, що не мають стратегічної для держави ваги, а також зібрання громадян. Її введуть в 41 окрузі, що входять до "фіолетової" зони обмежень, де проживає майже 94% населення штату.

Загалом у Каліфорнії проживає близько 40 мільйонів людей.

Нагадаємо, раніше у США низка штатів розглядали можливість посилити карантинні обмеження. Це пов'язано зі збільшенням кількості нових випадків заражень коронавірусною інфекцією.

Також РБК-Україна писало, що у Сполучених Штатах Америки дозволили застосовувати в домашніх умовах перші набори для тесту на коронавірус.

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