Туристам в Туреччині можна не дотримуватися комендантської години, - МВС

В Туреччині іноземні туристи зможуть не дотримуватися комендантську годину. Ресторани в готелях будуть працювати у звичайному режимі.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Туреччини.
"Іноземні громадяни, які прибувають до Туреччини з туристичними цілями, звільнені від комендантської години", - йдеться в повідомленні
Крім ресторанів в готелях у звичайному режимі будуть працювати заклади громадського харчування в аеропортах.
Під час комендантської години туристи зможуть переміщатися з одного міста в інше на автомобілі при наявності документів про бронювання.
Нагадаємо, з 21 листопада в Туреччині почне діяти комендантська година. Торгових центрів і ринків дозволено працювати з 10:00 до 20:00, бари і ресторани працюють тільки на винос.
Крім цього, до кінця року в Туреччині заборонена робота кінотеатрів.
Раніше повідомлялося, що на початку листопада у Туреччині ввели ряд нових карантинних обмежень. Зокрема, ввели обмеження на роботу закладів громадського харчування.
Крім того, на початку вересня в Туреччині ввели обов'язковий масковий режим у громадських місцях.