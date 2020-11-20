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Туристам в Туреччині можна не дотримуватися комендантської години, - МВС

Анкара, П'ятниця 20 листопада 2020 18:24
Туристам в Туреччині можна не дотримуватися комендантської години, - МВС
Фото: турист (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

В Туреччині іноземні туристи зможуть не дотримуватися комендантську годину. Ресторани в готелях будуть працювати у звичайному режимі.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Туреччини.

"Іноземні громадяни, які прибувають до Туреччини з туристичними цілями, звільнені від комендантської години", - йдеться в повідомленні

Крім ресторанів в готелях у звичайному режимі будуть працювати заклади громадського харчування в аеропортах.

Під час комендантської години туристи зможуть переміщатися з одного міста в інше на автомобілі при наявності документів про бронювання.

Нагадаємо, з 21 листопада в Туреччині почне діяти комендантська година. Торгових центрів і ринків дозволено працювати з 10:00 до 20:00, бари і ресторани працюють тільки на винос.

Крім цього, до кінця року в Туреччині заборонена робота кінотеатрів.

Раніше повідомлялося, що на початку листопада у Туреччині ввели ряд нових карантинних обмежень. Зокрема, ввели обмеження на роботу закладів громадського харчування.

Крім того, на початку вересня в Туреччині ввели обов'язковий масковий режим у громадських місцях.

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