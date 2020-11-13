Чорногорія вводить комендантську годину

Фото: людина у медичній масці (РБК-Україна)

Уряд Чорногорії запроваджує в країні комендантську годину через погіршення ситуації з коронавірусом. Комендантська година почне діяти вже 15 листопада.

Про це оголосила Національна рада з інфекційних захворювань Чорногорії на прес-конференції, передає Total Montenegro.

Комендантська година водиться до 1 грудня, але її дію можуть продовжити. У період з 21:00 до 5:00 в країні буде заборонено виходити з будинків, а магазинам та ресторанам можна працювати тільки до 20:00.

На вихідних також будуть під забороною поїздки між містами. Крім того, вводиться заборона на зібрання більш ніж чотирьох людей та проведення релігійних зібрань та обрядів.

Нагадаємо, раніше комендантську годину ввела влада Албанії. Обмеження будуть діяти щонайменше три тижні.

Також РБК-Україна писало, що через посилення комендантської години в Угорщини змінилися правила перетину кордону українцями. Прикордонники розповіли, кого будуть пропускати в Угорщину під час дії комендантського часу.

Додамо, Португалія також ввела комендантську годину, яка діятиме з 23:00 до 5-ї години ранку, але не на всій території країни.