ua en ru
Ср, 23 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Черногоренко уходит из Минобороны: отвечала за "Резерв+" и не только

Украина, Среда 23 июля 2025 12:23
UA EN RU
Черногоренко уходит из Минобороны: отвечала за "Резерв+" и не только Фото: заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации (facebook.com)
Автор: Карина Левицкая

Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко покидает свою должность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Черногоренко.

"Почти два года имела честь возглавлять направление цифровизации Министерства обороны Украины. Самая сложная и ответственная работа в моей жизни", - подчеркнула она.

По словам Черногоренко, у нее была крутая команда, которая не боялась никаких вызовов, генерировала новые идеи, воплощала совершенно другой подход в трансформацию сервисов.

"Мы не цифровизировали хаос. Мы создавали инструменты, усиливающие оборону, дающие эффективность, человечность и свободу выбора", - добавила она.

Заметим, что на посту заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко занималась в частности запуском таких приложений, как "Резерв+" и "Армия+".

Напомним, что "Резерв+" - это мобильное приложение, разработанное Министерством обороны Украины, для военнообязанных, призывников и резервистов. Оно позволяет обновить персональные данные, просматривать информацию из реестра "Оберіг" и получать электронный военно-учетный документ.

Между тем "Армия+" была разработана для военных.

В частности недавно, в приложении "Армия+" появились пять новых рапортов - на статус УБД, изменение банковских реквизитов, получателя средств, справку о составе семьи и отпуск по уходу за ребенком.

Кроме того, военные, которые оставили часть без разрешения, до 30 августа 2025 года через приложение "Армия+" могут вернуться на службу без суда.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
Переговоры Украины и РФ: стали известны место и время встречи делегаций в Стамбуле
Переговоры Украины и РФ: стали известны место и время встречи делегаций в Стамбуле
Аналитика
Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки