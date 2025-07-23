Черногоренко уходит из Минобороны: отвечала за "Резерв+" и не только

Фото: заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации (facebook.com)

Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко покидает свою должность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Черногоренко.

"Почти два года имела честь возглавлять направление цифровизации Министерства обороны Украины. Самая сложная и ответственная работа в моей жизни", - подчеркнула она. По словам Черногоренко, у нее была крутая команда, которая не боялась никаких вызовов, генерировала новые идеи, воплощала совершенно другой подход в трансформацию сервисов. "Мы не цифровизировали хаос. Мы создавали инструменты, усиливающие оборону, дающие эффективность, человечность и свободу выбора", - добавила она.