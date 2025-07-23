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Черногоренко йде з Міноборони: відповідала за "Резерв+" і не тільки

Україна, Середа 23 липня 2025 12:23
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Черногоренко йде з Міноборони: відповідала за "Резерв+" і не тільки Фото: заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (facebook.com)
Автор: Каріна Левицька

Заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко залишає свою посаду.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис Черногоренко.

"Майже два роки мала честь очолювати напрям цифровізації Міністерства оборони України. Найскладніша і найвідповідальніша робота в моєму житті", - наголосила вона.

За словами Черногоренко, вона мала найкрутішу команду, яка не боялась жодних викликів, генерувала нові ідеї, втілювала абсолютно інший підхід у трансформацію сервісів.

"Ми не цифровізували хаосу. Ми створювали інструменти, що підсилюють оборону, дають ефективність, людяність і свободу вибору", - додала вона.

Зауважимо, що на посту заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко займалась зокрема запуском таких застосунків, як "Резерв+" та "Армія+".

Нагадаємо, що "Резерв+" - це мобільний застосунок, розроблений Міністерством оборони України, для військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Він дозволяє оновити персональні дані, переглядати інформацію з реєстру "Оберіг" та отримувати електронний військово-обліковий документ.

Тим часом "Армія+" була розроблена для військових.

Зокрема нещодавно, у застосунку "Армія+" зʼявилися п’ять нових рапортів - на статус УБД, зміну банківських реквізитів, отримувача коштів, довідку про склад сімʼї та відпустку для догляду за дитиною.

Крім того, військові, які залишили частину без дозволу, до 30 серпня 2025 року через застосунок "Армія+" можуть повернутись на службу без суду.

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