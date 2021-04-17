RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Чорне море зайшли 15 російських військових кораблів

Автор: РБК-Україна

Загін російських кораблів Каспійської флотилії пройшов під Кримським мостом по Керченській протоці та зайшов у Чорне море. Всього туди направили 15 кораблів.

Про це повідомляє прес-служба Південного військового округу.

Серед кораблів - три артилерійських і вісім десантних катерів, а також судна забезпечення. Відзначається, що кораблі переходять в Чорне море "в рамках здачі контрольної перевірки за зимовий період навчання".

"Після виходу з Керченської протоки кораблі попрямували в призначений район згідно з планом проведення контрольної перевірки за зимовий період навчання", - йдеться в повідомленні.

В Міноборони РФ стверджують, що суду візьмуть участь у залікових морських навчаннях.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що більше 10 десантних і артилерійських катерів і судів РФ перекидають з Каспійського в Чорне море.

РБК-Україна писало, що 15 квітня стало відомо, що Росія закриє частину Чорного моря поблизу Керченської протоки для іноземних військових кораблів. Акваторія буде закрита з наступного тижня до жовтня 2021 року. В Україні назвали такі дії Росії грубим порушенням міжнародного права.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Чорне морекорабль
Читайте також
Пентагон закликав Росію припинити погрожувати іноземним судам в Чорному морі
НАТО закликало Росію відмовитися від обмеження судноплавства в Чорному морі
Прогноз погоди