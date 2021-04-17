У Чорне море зайшли 15 російських військових кораблів

Загін російських кораблів Каспійської флотилії пройшов під Кримським мостом по Керченській протоці та зайшов у Чорне море . Всього туди направили 15 кораблів.

Про це повідомляє прес-служба Південного військового округу .

Серед кораблів - три артилерійських і вісім десантних катерів, а також судна забезпечення. Відзначається, що кораблі переходять в Чорне море "в рамках здачі контрольної перевірки за зимовий період навчання".

"Після виходу з Керченської протоки кораблі попрямували в призначений район згідно з планом проведення контрольної перевірки за зимовий період навчання", - йдеться в повідомленні.

В Міноборони РФ стверджують, що суду візьмуть участь у залікових морських навчаннях.