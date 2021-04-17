В Черное море зашли 15 российских военных кораблей 

Отряд российских кораблей Каспийской флотилии прошел под Крымским мостом по Керченскому проливу и зашел в Черное море . Всего туда направили 15 кораблей.

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа .

Среди кораблей - три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения. Отмечается, что корабли переходят в Черное море "в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения".

"После выхода из Керченского пролива корабли направились в назначенный район согласно плану проведения контрольной проверки за зимний период обучения", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ утверждают, что суда примут участие в зачетных морских учениях.