Найбільша авіаносна група ВМС Великобританії відправляється в похід: допливуть до Чорного моря

Найбільша в історії Королівських ВМС Великобританії авіаносна ударна група відправляється в похід в Індо-Тихоокеанський регіон. Кораблі відвідають понад 40 країн і допливуть до Чорного моря.

Кораблі пройдуть 26 тисяч миль протягом 28 тижнів, відвідають понад 40 країн, включаючи Індію, Японію, Республіку Корея і Сінгапур. Вони візьмуть участь у міжнародних навчаннях та операціях.

Найпотужніше надводне судно в історії Королівського флоту Queen Elizabeth, в наступному місяці відправиться в плавання в якості флагмана авіаносної ударної групи. До неї приєднається надводний флот, що складається з есмінців типу 45, HMS Defender і HMS Diamond, протичовнових фрегатів типу 23 HMS Kent і HMS Richmond, а також RFA Fort Victoria і RFA Tidespring допоміжного флоту Королівського флоту. Також до них приєднається підводний човен, озброєний крилатими ракетами. В кабіні авіаносця будуть знаходитися вісім сучасних швидких реактивних літаків RAF F - 35B Lightning II, будуть представлені чотири морських ударних вертольоти, сім протичовнових вертольотів Merlin Mk2 і три вертольоти Merlin Mk4.