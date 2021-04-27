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Найбільша авіаносна група ВМС Великобританії відправляється в похід: допливуть до Чорного моря

Новость на русском → Великобританія, Вівторок 27 квітня 2021 03:25
Найбільша авіаносна група ВМС Великобританії відправляється в похід: допливуть до Чорного моря Фото: Великобританія відправляє кораблі в Чорне море (wikipedia.org/Trafalgar)
Автор: Наталья Скороход

Найбільша в історії Королівських ВМС Великобританії авіаносна ударна група відправляється в похід в Індо-Тихоокеанський регіон. Кораблі відвідають понад 40 країн і допливуть до Чорного моря.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії.

Кораблі пройдуть 26 тисяч миль протягом 28 тижнів, відвідають понад 40 країн, включаючи Індію, Японію, Республіку Корея і Сінгапур. Вони візьмуть участь у міжнародних навчаннях та операціях.

Найпотужніше надводне судно в історії Королівського флоту Queen Elizabeth, в наступному місяці відправиться в плавання в якості флагмана авіаносної ударної групи. До неї приєднається надводний флот, що складається з есмінців типу 45, HMS Defender і HMS Diamond, протичовнових фрегатів типу 23 HMS Kent і HMS Richmond, а також RFA Fort Victoria і RFA Tidespring допоміжного флоту Королівського флоту. Також до них приєднається підводний човен, озброєний крилатими ракетами. В кабіні авіаносця будуть знаходитися вісім сучасних швидких реактивних літаків RAF F - 35B Lightning II, будуть представлені чотири морських ударних вертольоти, сім протичовнових вертольотів Merlin Mk2 і три вертольоти Merlin Mk4.

Відзначається, що найпотужніша авіаносна ударна група Великобританії візьме участь у навчаннях НАТО, таких як Exercise Steadfast Defender, і надасть підтримку операції НАТО Sea Guardian і операціям із забезпечення безпеки в Чорному морі.

Нагадаємо, Великобританія відправляє кораблі в Чорне море, щоб підтримати Україну. Кораблі відправлять у травні.

Раніше повідомлялося, що Україна і Великобританія обговорили розвиток військового співробітництва між країнами.

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