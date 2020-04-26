У Житомирській області та Чорнобильській зоні тривають пожежі в декількох вогнищах

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На гасінням пожеж в цих регіонах працюють майже 2 тисячі рятувальників

Житомирської області і Чорнобильській зоні рятувальники продовжують гасити окремі осередки тління залишків деревини та сухої трави. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

В Овруцькому районі Житомирської області вдалося локалізувати пожежі. У Виступовицькому і Словечанському лісництвах гасять осередки пнів і деревини, тління трав'яного настилу, лісової підстилки.

В селі Замисловичі Олевського району з 23 квітня продовжують гасити суху траву, лісову підстилку та деревину.

Вранці, 26 квітня, в Чорнобильській зоні гасять пожежі на території Луб'янського, Паришівського, Дитятківського і Денисовицького лісництв. Пожежні локалізують два вогнища (с. Крива Гора і с. Рудьки – с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та торфовищ у вогнищах пройдених вогнем.

До гасіння в Київській області залучили 1 050 осіб і 250 одиниць техніки. У Житомирській області до гасіння залучили 764 людини та 113 одиниць техніки.

Також зазначається, що радіаційний фон у Києві та Київській області в межах норми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Київській області внаслідок підпалу сухостою в одному з населених пунктів Обухівського району згоріли 5 будівель.