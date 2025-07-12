В Черновцах объявили День траура по погибшим из-за удара РФ
В Черновцах после ночной атаки РФ объявили день траура. Пострадавшие получают медицинскую и психологическую помощь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Романа Кличука и Национальную полицию Украины.
Завтра, 13 июля в Черновцах объявили Днем траура по погибшим в результате вражеской атаки.
В городе отменили все массовые мероприятия, а власти сосредоточились на оказании помощи пострадавшим.
Кличук провел заседание штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Жителям, которые потеряли жилье или испытали другие трудности, предложили временное отселение в общежитие.
Власти обеспечивают их продуктами питания, водой, средствами гигиены, а также оказывают медицинскую и психологическую помощь.
В городе работают все профильные службы, а для обследования повреждений и оценки ущерба создали специальную комиссию.
Полицейские Черновицкой области документируют последствия массированного вражеского обстрела.
Известно о двух погибших и 14 раненых. В результате падения обломков повреждены жилые дома, магазины, административные здания и автомобили.
На местах работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, криминалисты, спасатели, медики и другие профильные службы.
Развернут межведомственный штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.
Правоохранители оказывают домедицинскую и психологическую помощь и эвакуируют людей из опасных зон.
Атака РФ на Украину
В ночь на 12 июля российские войска нанесли масштабный удар по Черновцам и окрестностям, вызвав значительные разрушения, пожары, гибель людей и ранения.
Враг применил ракетные удары и дроны-камикадзе, попав по жилым домам, административным зданиям, двум нефункционирующим сооружениям и автотранспорту. Возгорания возникли в трех разных локациях города, однако пожары оперативно ликвидировали спасатели.
Для эвакуации жителей пострадавших домов были организованы временные переселения. Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь, впоследствии их госпитализировали.
По предварительным данным, два человека погибли, еще четверо получили тяжелые ранения, десять - легкие травмы.
Это не единичный случай - ночью 12 июля Россия атаковала Украину массированным ударом с применением крылатых ракет и беспилотников-камикадзе. Кроме Черновцов, под огонь попали Львов, где в результате атаки повреждены жилые дома и детсад, а также Луцк, где произошел масштабный пожар, уничтоживший частный дом.
Параллельно российские войска нанесли более 10 ударов по Харькову, применив восемь боевых дронов и две управляемые авиабомбы. Украинские спасательные службы продолжают ликвидировать последствия атак по всем пострадавшим регионам.
Подробнее о ночной атаке - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.