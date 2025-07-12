В Черновцах объявили День траура по погибшим из-за удара РФ

Фото: В Черновцах объявили День траура (t.me/dsns_telegram)

В Черновцах после ночной атаки РФ объявили день траура. Пострадавшие получают медицинскую и психологическую помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Романа Кличука и Национальную полицию Украины.

Завтра, 13 июля в Черновцах объявили Днем траура по погибшим в результате вражеской атаки. В городе отменили все массовые мероприятия, а власти сосредоточились на оказании помощи пострадавшим. Кличук провел заседание штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Жителям, которые потеряли жилье или испытали другие трудности, предложили временное отселение в общежитие. Власти обеспечивают их продуктами питания, водой, средствами гигиены, а также оказывают медицинскую и психологическую помощь. В городе работают все профильные службы, а для обследования повреждений и оценки ущерба создали специальную комиссию. Фото: Атака РФ по Черновцам (t.me/UA_National_Police) Полицейские Черновицкой области документируют последствия массированного вражеского обстрела. Известно о двух погибших и 14 раненых. В результате падения обломков повреждены жилые дома, магазины, административные здания и автомобили. На местах работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, криминалисты, спасатели, медики и другие профильные службы. Развернут межведомственный штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия. Правоохранители оказывают домедицинскую и психологическую помощь и эвакуируют людей из опасных зон.